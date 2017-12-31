مديرية الأمن العام الأردنية تُنفّذ خطة مرورية بالتزامن مع احتفالات 2018

كشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أنه بالتزامن مع الاحتفالات، برأس السنة الميلادية فقد أعدت مديرية الأمن العام خططاً أمنية ومرورية، وستباشر تنفيذها اعتبارًا من عصر الأحد، وستتخذ من خلالها جملة من الإجراءات الأمنية والمرورية لتعزيز التواجد والانتشار الأمني إضافة إلى تكثيف الدوريات الآلية والراجلة من مختلف مديريات الشرطة، ووحدات وإدارات الأمن العام وفي مختلف المناطق خاصة في الأماكن العامة وأمام الكنائس والفنادق والأماكن السياحية والمولات والأسواق التجارية بهدف الحفاظ على الأمن والنظام ومنع وقوع أي مخالفات للقانون قد تعكر صفوه.
وأضافت أن تلك الخطط اشتملت كذلك وبالتنسيق مع المديرية العامة لقوات الدرك على حملات ونقاط غلق مشتركة في مختلف الشوارع الرئيسية، ومداخل المدن لمزيد من الرقابة الأمنية وضبط كافة المخالفات والأشخاص المطلوبين.
وفيما يتعلق في الشق المروري، أكد البيان أن خطة مرورية شاملة ستنفذها إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية تهدف لتخفيف الازدحامات المرورية، وضبط المخالفات المعيقة للحفاظ قدر المستطاع على انسيابية.
الحركة المرورية داعيًا الأخوة المواطنين للالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المعيقة لحركة السيارات خاصة مخالفة الوقوف المزدوج، وعدم الالتزام بإشارات الوقوف والتوقــف والمساهمة في تقليل الازدحام، من خلال إيقاف مركباتهم في الساحـات والمواقف المخصصة لذلك.
GMT 19:44 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر2.5 مليار جنيه إجمالي ما ينفقه المصريون على المواد المخدرة في رأس السنة
GMT 06:20 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرالعيسى يرى أنّ نصوص الإسلام تفسره مرجعياته العلمية وليس التطرّف
GMT 21:09 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرالعشائر العربية في الطوز تؤكد أن استفتاء كردستان مكسب عظيم
GMT 15:35 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفلسطيني يدين استهداف كنيسة حلوان جنوب القاهرة
GMT 06:54 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبراستشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال مواجهات في غزة
GMT 20:29 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر"فتح" تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا
GMT 18:06 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبررئيس البرلمان العربي يدين الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان
GMT 09:31 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرقبائل العواذل الجنوبية تستعد لتحرير مكيراس
ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
أرسل تعليقك