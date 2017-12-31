مديرية الأمن العام الأردنية تُنفّذ خطة مرورية بالتزامن مع احتفالات 2018
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مديرية الأمن العام الأردنية تُنفّذ خطة مرورية بالتزامن مع احتفالات 2018

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العرب اليوم - مديرية الأمن العام الأردنية تُنفّذ خطة مرورية بالتزامن مع احتفالات 2018

مديرية الأمن العام الأردنية
عمان - العرب اليوم

كشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أنه بالتزامن مع الاحتفالات، برأس السنة الميلادية فقد أعدت مديرية الأمن العام خططاً أمنية ومرورية، وستباشر تنفيذها اعتبارًا من عصر الأحد، وستتخذ من خلالها جملة من الإجراءات الأمنية والمرورية لتعزيز التواجد والانتشار الأمني إضافة إلى تكثيف الدوريات الآلية والراجلة من مختلف مديريات الشرطة، ووحدات وإدارات الأمن العام وفي مختلف المناطق خاصة في الأماكن العامة وأمام الكنائس والفنادق والأماكن السياحية والمولات والأسواق التجارية بهدف الحفاظ على الأمن والنظام ومنع وقوع أي مخالفات للقانون قد تعكر صفوه.

وأضافت أن تلك الخطط اشتملت كذلك وبالتنسيق مع المديرية العامة لقوات الدرك على حملات ونقاط غلق مشتركة في مختلف الشوارع الرئيسية، ومداخل المدن لمزيد من الرقابة الأمنية وضبط كافة المخالفات والأشخاص المطلوبين.

وفيما يتعلق في الشق المروري، أكد البيان أن خطة مرورية شاملة ستنفذها إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية تهدف لتخفيف الازدحامات المرورية، وضبط المخالفات المعيقة للحفاظ قدر المستطاع على انسيابية.

الحركة المرورية داعيًا الأخوة المواطنين للالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المعيقة لحركة السيارات خاصة مخالفة الوقوف المزدوج، وعدم الالتزام بإشارات الوقوف والتوقــف والمساهمة في تقليل الازدحام، من خلال إيقاف مركباتهم في الساحـات والمواقف المخصصة لذلك.

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مديرية الأمن العام الأردنية تُنفّذ خطة مرورية بالتزامن مع احتفالات 2018 مديرية الأمن العام الأردنية تُنفّذ خطة مرورية بالتزامن مع احتفالات 2018



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مديرية الأمن العام الأردنية تُنفّذ خطة مرورية بالتزامن مع احتفالات 2018 مديرية الأمن العام الأردنية تُنفّذ خطة مرورية بالتزامن مع احتفالات 2018



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