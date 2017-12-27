أفرجت السلطات الأمنية في إقليم كردستان يوم الأربعاء عن صاحب مجموعة "ناليا" للأعلام زعيم ما يسمى حركة "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، وتناقل ناشطون كورد صورا لعبد الواحد في منزله بمدينة السليمانية بعد الإفراج عنه، و اعتقلت قوة أمنية عبدالواحد لدى وصوله مطار السليمانية عائدا من لندن منتصف الأسبوع الماضي.

وطالب الادعاء العام في كوردستان، محكمة تحقيق السليمانية، الأسبوع الماضي بمعاقبة رئيس كيان "الجيل الجديد"، شاسوار عبدالواحد، لحثه المواطنين على التحرك ضد الحكومة خلال التظاهر، غير أنّ محكمة التحقيق أصدرت أمرًا إلى قوات الأمن الاسايش يقضي بالأفراج عن عبد الواحد.