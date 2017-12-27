أفرجت السلطات الأمنية في إقليم كردستان يوم الأربعاء عن صاحب مجموعة "ناليا" للأعلام زعيم ما يسمى حركة "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، وتناقل ناشطون كورد صورا لعبد الواحد في منزله بمدينة السليمانية بعد الإفراج عنه، و اعتقلت قوة أمنية عبدالواحد لدى وصوله مطار السليمانية عائدا من لندن منتصف الأسبوع الماضي.
وطالب الادعاء العام في كوردستان، محكمة تحقيق السليمانية، الأسبوع الماضي بمعاقبة رئيس كيان "الجيل الجديد"، شاسوار عبدالواحد، لحثه المواطنين على التحرك ضد الحكومة خلال التظاهر، غير أنّ محكمة التحقيق أصدرت أمرًا إلى قوات الأمن الاسايش يقضي بالأفراج عن عبد الواحد.
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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