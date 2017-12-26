تسبب شجار بين أفراد عائلتين في بغداد باشتباك مسلح قتل فيه شخص وأصيب آخر بجروح، وفق ما أفاد شهود عيان في المنطقة التي حصل فيها الاشتباك، ونقل مصدر محلي قوله إن "شجارًا حدث بين عائلة منتسب في الداخلية وجارهم في منطقة الغزالية قرب جامع المهيمن غربي بغداد، بسبب كيس شيبس مرمي على منزل المنتسب"، موضحًا أنه "بعد فض الشجار قام شقيق المنتسب برمي نفايات على الجار الذي تخاصموا معه، الأمر الذي أدى الى تجدد الشجار من جديد".
وأضاف المصدر أن "المنتسب جلب سيارة تقل مسلحين إلى المنطقة وقام أحدهم بالرمي العشوائي ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص الذي كان يحاول فض الشجار وإصابة شقيق المنتسب بجروح خطرة"، وذكر شاهد عيان آخر أن "المسلحين لاذوا بعد ذلك إلى جهة مجهولة"، متابعًا أنه "تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي والجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، هذا وقامت الشرطة بتطويق المنطقة واعتقلت أحد المتسببين بالشجار.
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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