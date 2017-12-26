تسبب شجار بين أفراد عائلتين في بغداد باشتباك مسلح قتل فيه شخص وأصيب آخر بجروح، وفق ما أفاد شهود عيان في المنطقة التي حصل فيها الاشتباك، ونقل مصدر محلي قوله إن "شجارًا حدث بين عائلة منتسب في الداخلية وجارهم في منطقة الغزالية قرب جامع المهيمن غربي بغداد، بسبب كيس شيبس مرمي على منزل المنتسب"، موضحًا أنه "بعد فض الشجار قام شقيق المنتسب برمي نفايات على الجار الذي تخاصموا معه، الأمر الذي أدى الى تجدد الشجار من جديد".



وأضاف المصدر أن "المنتسب جلب سيارة تقل مسلحين إلى المنطقة وقام أحدهم بالرمي العشوائي ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص الذي كان يحاول فض الشجار وإصابة شقيق المنتسب بجروح خطرة"، وذكر شاهد عيان آخر أن "المسلحين لاذوا بعد ذلك إلى جهة مجهولة"، متابعًا أنه "تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي والجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، هذا وقامت الشرطة بتطويق المنطقة واعتقلت أحد المتسببين بالشجار.