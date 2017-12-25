وفاء بني مصطفى أول سيدة ترأس كتلة برلمانية في الأردن

انتخبت كتلة "مبادرة" النيابية الأردنية النائب وفاء بني مصطفى، رئيسة لها، لتصبح أول سيدة في تاريخ البرلمان الأردني ترأس كتلة نيابية.

وانتخبت الكتلة النائب إبراهيم بني هاني نائبًا للرئيس، وأحمد اللوزي مقررًا، وفيصل الأعور ناطقًا إعلاميًا، وفضيل النهار ممثلاً للكتلة في المكتب التنفيذي.