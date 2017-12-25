وفاء بني مصطفى أول سيدة ترأس كتلة برلمانية في الأردن

انتخبت كتلة "مبادرة" النيابية الأردنية النائب وفاء بني مصطفى، رئيسة لها، لتصبح أول سيدة في تاريخ البرلمان الأردني ترأس كتلة نيابية.
وانتخبت الكتلة النائب إبراهيم بني هاني نائبًا للرئيس، وأحمد اللوزي مقررًا، وفيصل الأعور ناطقًا إعلاميًا، وفضيل النهار ممثلاً للكتلة في المكتب التنفيذي.
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تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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