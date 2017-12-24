محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى إسقاط الجنسية عن محمد مرسي

تنظر محكمة القضاء الإداري، دعوى إسقاط الجنسية عن المعزول محمد مرسي. وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.