أعلن الجيش المصري القضاء على 13 من العناصر الارهابية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النار والقبض على 86 من العناصر "شديدة الخطورة" والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.

جاء ذلك في البيان رقم 13 للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بشأن عملية موسعة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018" أطلقتها في 9 فبراير الماضي لتطهير شمال ووسط سيناء ومناطق الظهير الصحراوي من العناصر الإرهابية.

نقلًا عن بنا