أعلن الجيش المصري القضاء على 13 من العناصر الارهابية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النار والقبض على 86 من العناصر "شديدة الخطورة" والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.
جاء ذلك في البيان رقم 13 للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بشأن عملية موسعة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018" أطلقتها في 9 فبراير الماضي لتطهير شمال ووسط سيناء ومناطق الظهير الصحراوي من العناصر الإرهابية.
نقلًا عن بنا
GMT 23:24 2018 الإثنين ,26 شباط / فبرايرمصر العاشرة في تصنيف أقوى الجيوش حول العالم
GMT 09:59 2018 الأحد ,11 شباط / فبرايرالجيش المصري يقتل 16 مسلحاً ويبطل 12 عبوة ناسفة في سيناء
GMT 19:07 2017 الإثنين ,28 آب / أغسطسعائلة قشطة تؤكد اعتقال نجلها في سيناء وتناشد للإفراج عنه
GMT 11:16 2017 الأحد ,20 آب / أغسطسالجيش المصري يدمر أوكارا للمتطرفين في سيناء
GMT 21:00 2017 السبت ,08 تموز / يوليو"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في شمال سيناء
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك