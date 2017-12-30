استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال مواجهات في غزة

استشهد اليوم السبت، شاب فلسطيني متأثراً بإصابته بمواجهات سابقة مع الجيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأكد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهاد الشاب جمال محمد مصلح (21 عاماً) من مخيم المغازي وسط القطاع جراء إصابته برصاصة في بطنه بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع "المدرسة" العسكري شرق البريج.
وأصيب 50 شاباً أمس الجمعة بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات على خطوط التماس شرق القطاع، 4 بينهم وصفت جروحهم بالخطيرة، فيما أصيب أكثر من 120 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
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