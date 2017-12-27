قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً فلسطينياً غرب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم شاباً فلسطينياً من قرية رمانة غرب جنين قرب حاجز سالم العسكري.
وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد صالح أبو شربة (27 عاماً)، أثناء تواجده داخل كازية رمانة وصادرت دراجة النارية.
وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اقتادوا الشاب إلى معسكر سالم، المحاذي لقرية رمانة.
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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