قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً فلسطينياً غرب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم شاباً فلسطينياً من قرية رمانة غرب جنين قرب حاجز سالم العسكري.

وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد صالح أبو شربة (27 عاماً)، أثناء تواجده داخل كازية رمانة وصادرت دراجة النارية.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اقتادوا الشاب إلى معسكر سالم، المحاذي لقرية رمانة.