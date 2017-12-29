نجاة طفل بعد سقوطه في بئر ارتوازي في القامشلي

نجا الطفل “نظام بشير الشيخ سليمان” البالغ من العمر ثلاث سنوات من أهالي بلدة تل حميس بريف القامشلي شمال مدينة الحسكة السورية بأعجوبة من الموت بعد سقوطه داخل بئر ارتوازي وبقائه في داخله لمدة 22 ساعة متواصلة .
وقالت مصادر أهلية إن ” الطفل نظام الشيخ سليمان ثلاث سنوات سقط مساء أول أمس الخميس الساعة الرابعة بعد الظهر ، في بئر ارتوازي يبلغ عمقه 105 أمتار وعرض 9 انش ، في محطة محروقات تل حميس الواقعة في قرية أم كهيف 1 كم شمال تل حميس”.
وأضافت المصادر بأنه “بعد محاولات عديدة لم يستطع ذوي الطفل وأهالي القرية إخراج الطفل من داخل البئر بعد تأكدهم بأنه مازال على قيد الحياة، ولكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل”.
وبينت المصادر أنه “بعد الاستعانة بعدد من المختصين ومنهم المواطن المدعو ” أبو سيروب ” هو خبير في عمل الحفارات، استطاع إنزال كاميرا تصوير إلى داخل البئر والتي كانت تنقل صور الطفل مباشرة على شاشة كمبيوتر، حيث استطاع تحديد عمق سقوط الطفل الذي كان يتنفس بشكل طبيعي”.
وتابعت المصادر “الوقت الذي استغرق لإخراج الطفل استمر لأكثر من 22 ساعة متواصلة ، وفي تمام الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الجمعة 29ديسمبر/كانون الأول، تم سحب الطفل بعد تمكنهم من ربط يديه بحبل وتم سحبه ، ونقله إلى إحدى مشافي مدينة القامشلي ، للاطمئنان عليه ” .
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