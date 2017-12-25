هجوم لداعش على الموصل يخلف 4 ضحايا من الشرطة

افاد مصدر في شرطة نينوى ، الاثنين، ان عناصر من داعش هاجموا دورية للشرطة في حي اليعربية بالساحل الايمن من الموصل .
واضاف المصدر ، ان الهجوم كان خاطفاً وادى الى مصرع 4 من رجال الشرطة، فيما لاذ المسلحون بالفرار .
ويأتي هذا الهجوم في اعقاب آخر مساء امس الاحد بمنطقة الاصلاح الزراعي (غرب الموصل) حيث اشتبكت قوات امنية مع مسلحين من داعش قبل ان يلوذ المسلحون بالفرار .
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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