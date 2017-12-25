هجوم لداعش على الموصل يخلف 4 ضحايا من الشرطة

افاد مصدر في شرطة نينوى ، الاثنين، ان عناصر من داعش هاجموا دورية للشرطة في حي اليعربية بالساحل الايمن من الموصل .

واضاف المصدر ، ان الهجوم كان خاطفاً وادى الى مصرع 4 من رجال الشرطة، فيما لاذ المسلحون بالفرار .

ويأتي هذا الهجوم في اعقاب آخر مساء امس الاحد بمنطقة الاصلاح الزراعي (غرب الموصل) حيث اشتبكت قوات امنية مع مسلحين من داعش قبل ان يلوذ المسلحون بالفرار .