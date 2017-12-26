إسقاط طائرة حربية سورية في ريف حماة و مقتل قائدها

أعلن مصدر عسكري سوري، مساء الثلاثاء ، عن سقوط طائرة حربية تابعة للحكومة السورية، في ريف حماة الشمالي، إثر استهدافها من قبل مجموعات مسلحة، ما أسفر عن مقتل قائدها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر عسكري إن طائرة حربية سقطت في ريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات المتطرفة المسلحة، واستشهد الطيار.

تبنى جيش إدلب الحر عملية الطائرة الحربية في ريف حماة الشرقي ، وحسب مصادر في المعارضة فإن الطائرة من طراز "ال -39" أسقطت في محور مدينة محردة شرق حماه ، كما أن أحد الطيارين قُتل خلال إسقاط الطائرة، فيما أُسر أخر على يد فصائل المعارضة وما يزال مصيره مجهولًا .