محافظ الأنبار يعلن عن إغلاق مخيم الـ 18 كيلو الثاني في المحافظة

أعلن محافظ الأنبار محمد الحلبوسي عن إغلاق مخيم الـ 18 كيلو الثاني غربي مدينة الرمادي، والذي يعد اكبر مخيم في محافظة الأنبار . وأكد الحلبوسي عودة المئات من العائلات النازحة المتواجدة في هذا المخيم إلى مناطقها المحررة بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها من خلال توفير وسائل نقل من أجل ايصالهم إلى مناطق سكناهم غربي وشرقي المحافظة بحماية أمنية مكثفة وفرتها قيادة عمليات الانبار .
وعبر الحلبوسي، عن سروره البالغ بعودة النازحين إلى ديارهم بعد معاناة الالم والحرمان في مخيمات النزوح وطي صفحة هي الاسوء في تأريخ الكرماء من ابناء هذه المحافظة. واشاد محافظ الأنبار، بجهود القوات الأمنية التي تمكنت من تحرير مناطق المحافظة من سيطرة مسلحي داعش، وكان لها الفضل في اعادة النازحين إلى مناطقهم بعد تحريرها و كان الدور الأكبر لقيادة عمليات الانبار في احتضان النازحين و تامينهم طيلة فترة النزوح و العمل الدؤوب لاعادتهم إلى ديارهم.
ويعد مخيم الـ 18 كيلو من أكبر المخيمات في محافظة الأنبار اذ كان الآلاف من النازحين الهاربين من جحيم العمليات العسكرية وسيطرة مسلحي داعش على مناطقهم يتخذون من هذا المخيم سكناً لهم لاكثر من ثلاثة اعوام، وتعد عملية اغلاقه خطوة مهمة على صعيد اعادة الاستقرار في المناطق المحررة .
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