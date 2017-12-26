قطر تدعو غواتيمالا للتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

دعت دولة قطر، غواتيمالا إلى مراجعة قرار نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن "قرار غواتيمالا باطل ومستفز، ولا أثر قانونيا له، ويعد خروجا على الإجماع الدولي الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعوتها جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها".