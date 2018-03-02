احتجاز 25 مسافرًا مصريًا في روما بسبب إغلاق مطار نيويورك

اشتكى عدد من أهالي محافظة الإسكندرية، احتجاز أكثر من ٢٥ مصريًا، في مطار روما بإيطاليا، في العراء والبرد القارس، بعد أن هبطت طائرتهم "ترانزيت" فجر اليوم الجمعة، على أن تستكمل رحلتها إلى نيويورك في أميركا، ولكنهم فوجئوا بأنهم سيظلون في المطار على مدار يومين بعد إغلاق مطار ميريام في نيويورك لسوء الأحوال الجوية.
وأكّد اللواء هاشم أبو الفضل، أن حفيدته سافرت من مطار القاهرة على متن إحدى الطائرات الإيطالية المتجهة إلى نيوريوك في الساعة الثانية ونصف صباحا ورقم الرحلة A320، وتوقفت الطائرة ترانزيت في مطار روما.
ويضيف أبو الفضل، أنهم فوجئوا بالشركة تخطرهم إما البقاء في المطار لمدة يومين وفي العراء أو العودة لمصر مرة أخرى، لغلق مطار نيويورك لسوء الأحوال، مشيرًا إلى أنّ باقي الجنسيات تم توفير مكان المبيت لهم إلا المصريين وهذا فعل غريب، لافتا أنهم تواصلوا بصعوبة مع وزارة الخارجية وكان الرد أنه ليست مسؤوليتهم بل مسؤولية الطيران المدني، وتساءل أبو الفضل، أليست وزارة الخارجية مسؤولة عن المصريين في الخارج وحفيدتي و25 مصريا عالقون في مطار روما خارج الحدود، والخارجية تجيب إنها ليست مسؤوليتها، مطالبا وزيري الخارجية والطيران المدني بالتدخل وتوفير مكان آدمي للمصريين العالقين بروما لحين استكمال رحلتهم
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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