أسعار تذاكر الطيران لأداء مناسك العمرة خلال موسم 2018

يقترب موسم العمرة للعام الجاري ، حيث يتوجه المسلمون من كل أنحاء العالم إلى الديار المقدسة في السعودية لتأدية مناسك العمرة من كل عام في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان لما لها من أجر عظيم خلال هذه الأشهر المباركة، واعتاد المصريون أداء العمرة في هذه الأشهر، لذلك سوف نعرض أسعار تذاكر الطيران على شركة مصر للطيران بعد ارتفاع الأسعار لهذا العام 2018 .
قامت شركة مصر للطيران برفع أسعار تذاكر الطيران لديها لموسم العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان 2018 وذلك مقارنة بالعام الماضي وفيما يآتي أسعار تذاكر طيران موسم العمرة 2018 :
أسعار تذاكر عمرة رجب وشعبان 2018 طوال أيام الاسبوع ما عدا يوم الخميس "القاهرة – جدة – القاهرة": 7300 جنيه، وتصل إلى 8000 جنيه في حالة العودة مساء الجمعة أو السبت.
أسعار تذاكر عمرة رجب وشعبان 2018 لرحلات "القاهرة – جدة – المدينة – القاهرة" 7700 جنيه، ويرتفع السعر يوم الخميس والعودة مساء الجمعة والسبت إلى 8300 جنيه.
سعر التذكرة إلى المدينة والعودة من جدة: 7900 جنيه، يرتفع في حالة السفر يوم الخميس والعودة مساء الجمعة أو السبت إلى 8700 جنيه.
و يشهد شهر رمضان المبارك إقبالًا شديدًا من قبل المعتمرين لأداء مناسك العمرة وخصوصًا في العشر الأخير من الشهر لذلك تختلف اسعار تذاكر الطيران بحسب الأيام التي يجري السفر فيها، وفيما يلي أسعار التذاكر كما حددتها شركة مصر للطيران بحسب الأيام على النحو الآتي:
أسعار تذاكر رحلات "القاهرة – جدة – القاهرة" يوم 26 رمضان نحو 7800 جنيه، ويوم 27 رمضان 8500 جنيه.
أسعار تذاكر رحلات "القاهرة – جدة – القاهرة" يومي 27 أو 28 رمضان: 8600 جنيه.
أسعار رحلات “القاهرة – المدينة – القاهرة”: 9450 جنيه.
رحلات أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك "القاهرة – جدة – القاهرة" 8650 جنيه.
رحلات أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك "القاهرة – جدة – المدينة – القاهرة" 9300 جنيه.
رحلات العودة أيام أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك "القاهرة – المدينة – جدة- القاهرة" 9900 جنيه.
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