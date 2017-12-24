لجنة خاصة لمعرفة مصير المفقودين في سورية

كشف وزير العدل السوري هشام الشعار، عن تشكيل لجنة خاصة بالمفقودين في البلاد لمعرفة مصيرهم. وأشارت وزارة العدل السورية إلى أنه يتم التقدم ببلاغ أو شكوى أو استدعاء للوزارة عن كل مفقود "وبدورنا نرسلها إلى الجهات المعنية لمعرفة مصيره".
ولفت الشعار إلى أن هناك الكثير من المفقودين لدى المسلحين مجهولي المصير. وجاء كلام الوزير السوري اليوم خلال افتتاح "المؤتمر القضائي الخامس" في العاصمة السورية دمشق. وفي تصريحات سابقة له ذكر الوزير الشعار قبل حوالي شهرين أنه تم إحداث مكتب من مهامه مساعدة المواطنين في البحث عن ذويهم المفقودين إثر الأحداث التي تمر فيها سورية.
وأوضح حينها أنه تمت أتمتة عمل هذا المكتب بشكل كامل، "ويتم تلقي طلبات المواطنين بالبحث عن ذويهم وتسجيلها وإدخالها إلى الحاسب، وإرسالها إلى الجهات المختصة التي توافينا بالجواب اللازم في حال توافره، حيث يتم إدخال هذه المعلومات، وربطها بالطلب المقدم من الأهل".
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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