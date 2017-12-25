ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الياباني

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الذي يزور الإمارات حاليًا

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ، واستعراض مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .