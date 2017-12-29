مسيرات احتجاجية في العاصمة الأردنية انتصاراً للقدس

خرج آلاف الأردنيين بعد صلاة الجمعة اليوم، في العاصمة عمان، وعدد من المحافظات، بمسيرات ووقفات احتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.

وانطلقت مسيرة حاشدة في عمّان من أمام المسجد الحسيني وسط البلد، شاركت فيها مجموعات حزبية ونقابية وشعبية نددت بالقرار الأمريكي، الذي وصفته بوعد بلفور جديد.

وأكد المشاركون في المسيرة على عروبة القدس، لافتين إلى أنها ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين، والتي لن يتنازل عنها العرب.

كما عمت المسيرات عدد من المحافظات الأردنية الأخرى أهمها الكرك والطفيلة والعقبة وإربد، والتي خرج السكان فيها يهتفون "الموت لإسرائيل ولأمريكا التي تعمل على تنفيذ المخططات الصهيونية في فلسطين المحتلة".

وأكد المشاركون في المفعاليات الاحتجاجية والتي أحرقوا فيه العلم الإسرائيلي، على عروبة القدس والمقدسات في القدس، والوصاية الهاشمية عليها.

وشدد المتحدثون في الفعاليات على ضرورة أن "توجد الأمة العربية كلمتها وتتجاوز خلافاتها لعدم تمكين أعدائها من استغلال الخلافات لانتهاك حرمات الأمة وتضييع ما تبقى من فلسطين".

كما دعا المتحدثون الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى "قطع العلاقات معها وطرد السفير الإسرائيلي من عواصمها، بالإضافة إلى تنظيم حملات مقاطعة للمنتجات الأمريكية".

وطالبوا الأمة لاستخدام كل خياراتها المتاحة لإجبار ترامب على التراجع عن قراره، واستثمار التعاطف الدولي الذي ظهر من خلال التصويت في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.