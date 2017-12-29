بشار الأسد يعايد أحد جرحى الجيش السوري بمناسبة عيد الميلاد

زار الرئيس بشار الأسد وعائلته، صباح اليوم الجمعة الجريح ميشيل طنوس من جنود الجيش العربي السوري في مدينة حمص في منزله لمعايدته بمناسبة عيد الميلاد المجيد وبداية العام الجديد والاطمئنان على حالته.
ونشرت صفحة رئاسة الجهورية العربية السورية صورًا تجمع الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء وأولاد الرئيس " حافظ و زين و كريم " مع عائلة الجندي الجريح.
GMT 17:00 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرموسكو تنتقد تصريحات أردوغان لوصفه بشار الأسد بـ"الإرهابي"
GMT 16:45 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبردمشق تؤكد أنّ أردوغان يتحمّل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري
GMT 05:15 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالمعارضة السورية تؤكد أن ملف المعتقلين أولوية في مفاوضات أستانا
GMT 20:04 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرماكرون يهاجم الأسد ويصف دور بعض الجهات في الحرب على التطرّف بالغامض
GMT 15:17 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرموسكو تدرس استخدام الموانئ السورية لتصدير القمح الروسي
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
أرسل تعليقك