بشار الأسد يعايد أحد جرحى الجيش السوري بمناسبة عيد الميلاد

زار الرئيس بشار الأسد وعائلته، صباح اليوم الجمعة الجريح ميشيل طنوس من جنود الجيش العربي السوري في مدينة حمص في منزله لمعايدته بمناسبة عيد الميلاد المجيد وبداية العام الجديد والاطمئنان على حالته.

ونشرت صفحة رئاسة الجهورية العربية السورية صورًا تجمع الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء وأولاد الرئيس " حافظ و زين و كريم " مع عائلة الجندي الجريح.