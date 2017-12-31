أنباء عن سقوط مروحية روسية شمال حمص

أكدت مصادر في فصائل المعارضة السورية سقوط مروحية روسية ظهر اليوم الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول ، بالقرب من مدينة الزارة بريف حماة الجنوبي على الأطراف الشمالية لمدينة الرستن شمال حمص.
وأكدت مراصد تابعة للمعارضة السورية سقوط المروحية نتيجة خلل فني، دون أي إعلان رسمي حتى الآن من قبل الجيش السوري أو القوات الروسية في سوريا بدون الإشارة لمصير الطيارين
وبثت المراصد تسجيلات صوتية لأبراج مطار حماة، يطلب من طائرة أخرى البحث في المنطقة دون الاقتراب من مدينة الرستن بريف حماة الشمالي، مشيرةً إلى تحليق طائرات روسية أخرى للبحث عن الطائرة المفقودة.
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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