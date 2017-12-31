أنباء عن سقوط مروحية روسية شمال حمص

أكدت مصادر في فصائل المعارضة السورية سقوط مروحية روسية ظهر اليوم الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول ، بالقرب من مدينة الزارة بريف حماة الجنوبي على الأطراف الشمالية لمدينة الرستن شمال حمص.

وأكدت مراصد تابعة للمعارضة السورية سقوط المروحية نتيجة خلل فني، دون أي إعلان رسمي حتى الآن من قبل الجيش السوري أو القوات الروسية في سوريا بدون الإشارة لمصير الطيارين

وبثت المراصد تسجيلات صوتية لأبراج مطار حماة، يطلب من طائرة أخرى البحث في المنطقة دون الاقتراب من مدينة الرستن بريف حماة الشمالي، مشيرةً إلى تحليق طائرات روسية أخرى للبحث عن الطائرة المفقودة.