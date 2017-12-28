رئيس وزراء جمهورية تركيا يصل المدينة المنورة

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.