المنتدى الثقافي اللبناني في باريس يمنح جائزته للإبداع لعهد التميمي

منح المنتدى الثقافي اللبناني في باريس جائزته السنوية للإبداع العربي للفلسطينية إلى الشابة عهد التميمي 16 عاماً، التي تُحاكم حالياً في إسرائيل بتهمة ضرب جنديين إسرائيليين، مطلقاً على هذا التكريم للسنة الحالية اسم "جائزة الحرية والسلام".

وقال رئيس المنتدى نبيل أبو شقرا، إن اختيار عهد التميمي "جاء في لحظة فلسطينية حاسمة، لأن عهد تمثل هذه اللحظة بامتياز".

وأضاف أبو شقرا، أن الخيار يأتي "تحية لمستقبل الشعب الفلسطيني ونضال أجياله وأسراه" ويشكل "دعوة من أجل الإفراج عن المستقبل الذي تمثله عهد ومن أجل الحرية والسلام بين الشعوب".

ولا تزال عهد التميمي معتقلة حالياً في إسرائيل منذ حوالى أسبوع بحجة تشكيلها "خطراً على أمن الدولة"، وذلك بعد انتشار تسجيل مصور يظهرها مع ابنة عمها نور ناجي التميمي 21 عاماً، تضربان جنديين إسرائيليين في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث الحقوقي أسامة شاهين، الذي يتابع عهد التميمي وبقية المعتقلات القاصرات في السجون الإسرائيلية، إلى أن جائزة المنتدى الثقافي اللبناني "التي لم نكن نتوقعها تعطي دفعةً معنويةً كبيرة لفلسطين".

ويوجد في السجون الإسرائيلية 421 قاصراً بينهم 11 فتاة حسب مركز الدراسات.

ويقدم المنتدى الثقافي اللبناني منذ ما يزيد على العقدين جائزتين رمزيتين سنوياً، واحدة للإبداع اللبناني وأخرى للإبداع العربي، كانت في السنوات الماضية من نصيب شخصيات لبنانية، وعربية مرموقة في مجالات الأدب والفن والفكر.

ومنح المنتدى قبل أيام جائزته للإبداع اللبناني لهذا العام للباحثة المدافعة عن حقوق المرأة فهمية شرف الدين.