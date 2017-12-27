إخراج حالات إنسانية من الغوطة الشرقية في صفقة تبادل بين المعارضة والحكومة

نقل الهلال الأحمر العربي السوري مساء أمس، الثلاثاء، حالات إنسانية من الغوطة الشرقية إلى مستشفيات العاصمة دمشق ليتم علاجها بأسرع وقت. وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن الهلال الأحمر السوري، أن "متطوعي الهلال بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قاموا بنقل حالات إنسانية من داخل الغوطة الشرقية إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج". من جهتها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية عن بدء عمليات إجلاء طبي من جيب خاضع للمعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية.

فيما أعلن "جيش الإسلام"، مساء أمس الثلاثاء، عن إبرام صفة تبادل مع الجيش السوري مقابل إخراج 29 حالة إنسانية من الغوطة الشرقية. وأوضح جيش الإسلام في بيان أنه "نظرا لتعنت النظام المجرم، وتجاهله محاولات الهلال الأحمر والمنظمات الدولية إخراج هذه الحالات الإنسانية دون قيد أو شرط، فقد وافقنا على إخراج عدد من الأسرى الموقوفين لدينا منذ معارك عدرا العمالية، بالإضافة لبعض العمال والموظفين الذين وجدناهم في سجون جبهة النصرة أثناء حملتنا للقضاء عليها، مقابل إخراج الحالات الإنسانية الأشد حرجا".

وأكد نشطاء أن سيارات الهلال الأحمر دخلت من معبر مخيم الوافدين أمس، وقامت بإجلاء 5 حالات مرضية من غوطة دمشق الشرقية، والتي تعد بمثابة أول دفعة من الخارجين لتلقي العلاج في مشافي خارج الغوطة، ومن المرتقب أن يجري إخراج نحو 25 آخرين في الأيام المقبلة على دفعات متفرقة.

وكانت الأمم المتحدة دعت الحكومة السورية إلى السماح بإجلاء نحو 500 مريض يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة لإنقاذ حياتهم، بما في ذلك 73 من المصابين بالسرطان. ويذكر أن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على إنشاء إحدى مناطق خفض التوتر في الغوطة الشرقية، التي يعيش فيها قرابة 400 ألف شخص، إلا أن الحكومة السورية تتهم المعارضة المسلحة هناك بانتهاك الهدنة بشكل متكرر.