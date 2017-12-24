السلطات السعودية تفرج عن عدد من المحتجزين على ذمة قضايا فساد

أفرجت السلطات السعودية عن عدد من المحتجزين على ذمة قضايا فساد، ضمن حملة مكافحة الفساد التي أعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وجاء ضمن قائمة المفرج عنهم عدد من الشخصيات البارزة في مقدمتهم وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى، وتزامن ذلك مع ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بأن أحد المحتجزين عرض على الجهات المختصة تسوية تؤول بموجبها حصة كبيرة من شركته للممتلكات العامة.وكانت بلومبيرج أوردت الأسبوع الماضي أنه تم احتجاز عدد آخر من الأشخاص للتحقيق معهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للجنة العليا لمكافحة الفساد العام.

وشهدت هذه الفترة إطلاق سراح عدد من المحتجزين بعد إجراء تسويات معهم، وكانت مؤسسة النقد العربي قد وجهت بنوكا بتجميد أرصدة مزيد من الشخصيات التي لم يتم احتجازها بنية استجوابهم.

والسعودية أطلقت حملت لمكافحة الفساد عقب تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان، وطالت الحملة عشرات الأمراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين كان من بينهم أحد أعضاء عائلة العامودي الملياردير محمد العامودي الذي تصل ثروته إلى 10.4 مليار دولار.