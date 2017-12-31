ابنة إحدى ضحايا كنيسة حلوان تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

أكدت الطفلة "نسمة"، ابنة السيدة نيرمين صادق، إحدى ضحايا حادث حلوان المتطرف، أنها كانت تشعر بأن شيئا ما قد يحدث ولذلك حذرت والدتها من الذهاب إلى الكنيسة، لكن والدتها كانت مصرة على الصلاة هناك.

وأضافت نسمة، خلال حوارها في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي تامر أمين، على قناة "الحياة"، أن والدتها تلقت 8 رصاصات من بندقية الإرهابي في جسدها، قائلة: "قعد يضرب رصاص في قلبها وجنبها وبطنها ورجلها ولما خلاص مبقتش قادرة قالت لينا اجروا بسرعة واستخبوا انقذوا نفسكم أنا خلاص بموت".