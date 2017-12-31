ابنة إحدى ضحايا كنيسة حلوان تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

أكدت الطفلة "نسمة"، ابنة السيدة نيرمين صادق، إحدى ضحايا حادث حلوان المتطرف، أنها كانت تشعر بأن شيئا ما قد يحدث ولذلك حذرت والدتها من الذهاب إلى الكنيسة، لكن والدتها كانت مصرة على الصلاة هناك.
وأضافت نسمة، خلال حوارها في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي تامر أمين، على قناة "الحياة"، أن والدتها تلقت 8 رصاصات من بندقية الإرهابي في جسدها، قائلة: "قعد يضرب رصاص في قلبها وجنبها وبطنها ورجلها ولما خلاص مبقتش قادرة قالت لينا اجروا بسرعة واستخبوا انقذوا نفسكم أنا خلاص بموت".
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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