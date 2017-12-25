رئيس غواتيمالا يقرر نقل سفارة بلاده إلى القدس على غرار ترامب

قرر رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، الأحد، نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وفي بيان مقتضب على حسابه الرسمي على فيسبوك، قال موراليس إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد -حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وتأتي الخطوة بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع قرارا في 6 ديسمبر الجاري، يقضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، متراجعا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.

وأثارت خطوة ترامب غضبًا واسعًا في العالم العربي، وانتقاد حلفاء غربيين لبلاده، وأشعلت موجة احتجاجات في الأراضي الفلسطينية أدت إلى مقتل أكثر من 13 فلسطينيا حتى الآن في القدس والضفة الغربية وقطا ع غزة. وكانت جواتيمالا من بين الدول التسع التي صوتت ضد قرار في الجمعية العامة للأم المتحدة قبل أيام يطالب بإلغاء قرار ترامب. وهذه الدول التسع هي توغو وهندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة وجواتيمالا وجزر المارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو.