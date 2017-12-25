رئيس غواتيمالا يقرر نقل سفارة بلاده إلى القدس على غرار ترامب

قرر رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، الأحد، نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وفي بيان مقتضب على حسابه الرسمي على فيسبوك، قال موراليس إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد -حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وتأتي الخطوة بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع قرارا في 6 ديسمبر الجاري، يقضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، متراجعا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.
وأثارت خطوة ترامب غضبًا واسعًا في العالم العربي، وانتقاد حلفاء غربيين لبلاده، وأشعلت موجة احتجاجات في الأراضي الفلسطينية أدت إلى مقتل أكثر من 13 فلسطينيا حتى الآن في القدس والضفة الغربية وقطا ع غزة. وكانت جواتيمالا من بين الدول التسع التي صوتت ضد قرار في الجمعية العامة للأم المتحدة قبل أيام يطالب بإلغاء قرار ترامب. وهذه الدول التسع هي توغو وهندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة وجواتيمالا وجزر المارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو.
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تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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