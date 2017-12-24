وزير العدل السعودي يوافق على افتتاح أقسام نسائية في محاكم التنفيذ

اعتمد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ، مراعاة لواقع تلك القضايا الأسرية.

وأكد الصمعاني، خلال اللقاء الدوري العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية، الذي عقد في المدينة المنورة الخميس الماضي، أن «استقلالية قضاء التنفيذ، أعطته قوّة ومكنته من فرض الإجراءات اللازمة، التي تضمن تطبيق الأحكام وتنفيذ السندات»، وأوضح أن «قضاء التنفيذ سنام الأحكام الشرعية، وأهم مرحلة محورية من مراحل القضية، كونه يستهدف تطبيق الأحكام واسترداد الحقوق، وذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مناطق المملكة».