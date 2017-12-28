انتشار قلم جاف في الأسواق يعرض صاحبه للسجن

انتشر مقطع فيديو بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لشخص يكشف خطورة انتشار نوع من الأقلام الجافة في الأسواق المصرية.

ويظهر الفيديو، خطورة القلم، الذى يمكن إخفاء أثر كتابته تماما من على الورق بمجرد ملامسة النار له، عبر "الولاعة أو الكبريت". وقد يعرض هذا القلم الكثيرين للسجن، حيث يمكن لصاحبه التلاعب بالأخرين من خلال توقيع العقود والتنصل من الإمضاءات المتعلقة بالشيكات أو العقود الكبيرة.