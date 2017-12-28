انتشار قلم جاف في الأسواق يعرض صاحبه للسجن

انتشر مقطع فيديو بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لشخص يكشف خطورة انتشار نوع من الأقلام الجافة في الأسواق المصرية.
ويظهر الفيديو، خطورة القلم، الذى يمكن إخفاء أثر كتابته تماما من على الورق بمجرد ملامسة النار له، عبر "الولاعة أو الكبريت". وقد يعرض هذا القلم الكثيرين للسجن، حيث يمكن لصاحبه التلاعب بالأخرين من خلال توقيع العقود والتنصل من الإمضاءات المتعلقة بالشيكات أو العقود الكبيرة.
GMT 00:50 2017 السبت ,25 تشرين الثاني / نوفمبرالجنابي يكشف نسبة المتراكم من المياه في السدود العراقية مقارنة بالسنوات الماضية
GMT 19:03 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبرمجلس الوزراء المصري يوضح حقيقة إصابة شريف إسماعيل بمرض "السرطان"
GMT 11:18 2017 الأربعاء ,04 تشرين الأول / أكتوبرهجوم "داعشي" على مجمع محاكم مصراتة في ليبيا
GMT 15:43 2017 الأحد ,20 آب / أغسطسجندى لبناني يرفع علم إسبانيا تضامنًا مع ضحايا هجوم برشلونة
GMT 20:21 2017 الجمعة ,28 تموز / يوليوتونس تفرض عقوبة السجن والغرامة على التحرش عبر "فيسبوك"
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
أرسل تعليقك