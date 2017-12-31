تكليفات مهمة وعاجلة من السيسي للحكومة المصرية

تحرص القيادة السياسية للدولة المصرية من خلال تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، خلال هذه المرحلة، على تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين وبأسعار بسيطة، وذلك من أجل رفع العبء عنهم في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقد انتهى السبت، اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة المكلف بإدارتها في الوقت الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، حيث أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا هامًا بتكليفات الرئيس القوية من أجل تطوير شبكات الكهرباء في مصر ورفع الخدمة المقدمة للمواطنين، وكلف الرئيس الحكومة بضرورة مواصلة التحديث لقطاع الكهرباء في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والاستمرار في تطوير مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، ورفع الخدمة المقدمة لجميع المواطنين خلال الفترة المقبلة وبأسعار مناسبة للجميع.