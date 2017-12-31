تكليفات مهمة وعاجلة من السيسي للحكومة المصرية

تحرص القيادة السياسية للدولة المصرية من خلال تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، خلال هذه المرحلة، على تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين وبأسعار بسيطة، وذلك من أجل رفع العبء عنهم في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقد انتهى السبت، اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة المكلف بإدارتها في الوقت الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، حيث أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا هامًا بتكليفات الرئيس القوية من أجل تطوير شبكات الكهرباء في مصر ورفع الخدمة المقدمة للمواطنين، وكلف الرئيس الحكومة بضرورة مواصلة التحديث لقطاع الكهرباء في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والاستمرار في تطوير مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، ورفع الخدمة المقدمة لجميع المواطنين خلال الفترة المقبلة وبأسعار مناسبة للجميع.
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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