كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن أن أزمة مالية كبيرة داخل حركة حماس تتزايد حدة منذ بضعة أشهر، وطالت رواتب عناصرها الذين يعملون في مؤسساتها السياسية والعسكرية، ووصلت إلى مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى، الذين يتلقون أموالا باستمرار من مؤسسة خاصة تابعة للحركة.
وقالت المصادر إن الأزمة المالية دخلت شهرها السادس على التوالي، وظهر تأثيرها على رواتب عناصر الحركة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في حين تضرر من الأزمة، منذ بدايتها، ذوو الشهداء والجرحى والأسرى الذين يتلقون مخصصات من الأزمة منذ بدايتها.
وبحسب المصادر، فقد صرفت الحركة نصف رواتب عناصرها العاملين في الجناحين السياسي والعسكري، قبل أيام، بنسبة حد أدنى 300 دولار فقط، على الطريقة ذاتها التي كانت تعتمدها الحركة، في السنوات الأخيرة، في إدارة الأزمة المالية التي كانت تواجهها خلال فترة سيطرتها الحكومية على قطاع غزة، وصرف رواتب عناصرها الذين وظفتهم في أجهزة حكومية ووزارات عقب سيطرتها على القطاع عام 2007.
ولفتت المصادر، إلى أن الرواتب التي صرفت منذ أيام كانت عن شهر أكتوبر/تشرين الأول، في حين لم يجر صرف راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بينما نقترب من نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، ما يشير إلى أن الأزمة قد تتفاقم داخل الحركة.
وتشير المصادر، إلى أن ذوي شهداء الحركة والجرحى التابعين لها، بالإضافة إلى ذوي الأسرى، لم يتلقوا بدورهم المخصصات منذ ستة أشهر، مشيرة إلى أن المؤسسة المختصة بهذه الحالات، وهي تتبع لحماس مباشرة، تستعد لصرف رواتب ثلاثة أشهر فقط من أصل ستة مستحقة.
ووفقا للمصادر، فإن الحركة قللت من مصروفاتها التشغيلية، وخفضت من الموازنات التي تخصص للأعمال السياسية والعسكرية إلى نحو 50 في المائة مما كانت عليه من قبل، مشيرة إلى أن هناك محاولات من قيادات المكتب السياسي للحركة، لجلب دعم خارجي بشكل أكبر، وبشكل منظم يسمح بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وكان محمود الزهار، القيادي في الحركة، قد لمح إلى وجود أزمة في كلمة له في مهرجان جماهيري للحركة لتأبين أحد عناصرها قبل أسابيع، حين قال إن "العالم يحاصرنا ويقطع الأموال عن أسر الشهداء، وينفقونها في سبيل الشيطان بكل وسائلها وبكل أدواتها، تُقطع أموال الزكاة عن أسر الشهداء وعن المجاهدين، ويتم إنفاقها في سبيل الشيطان".
وتفسر هذه التصريحات التي لم تشر إليها وسائل إعلام حماس خلال تغطيتها للمهرجان، صورة الوضع المادي الذي وصلت إليه الحركة في الآونة الأخيرة. وتوجه قيادة الحركة نحو تطوير العلاقة مع إيران أملا في تجديد الدعم الكامل من قبل طهران، بعد فشلها في حشد دعم جديد من جهات أخرى، وتراجع العلاقة نسبيا مع الدوحة وأنقرة، اللتين فضلتا تقديم الدعم لمشاريع إنسانية تتعلق بالبنية التحتية.
وعانت الحركة كثيرا خلال السنوات الأخيرة في إدارة الأزمة المالية لموظفيها الحكوميين، خصوصا بعد الفترة التي تلت إغلاق الأنفاق من قبل الجانب المصري، على طول الحدود، ما تسبب بخفض الدخل المادي لها، وكانت تدفع ما نسبته 50 إلى 60 في المائة للموظفين من حقوقهم المالية، بسبب عدم توفر الأموال في ظل تغيرات الوضع بالمنطقة والإقليم.
ودفعت الحركة آخر راتب لموظفيها الحكوميين في نهاية آخر يوم من الشهر الماضي، وذلك عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالبة حكومة الوفاق بصرف رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في القاهرة منذ ما يزيد على شهرين، وما زالت الحكومة لم تصرف رواتبهم حتى اللحظة، وسط خلافات بين فتح وحماس تحاول مصر حلها.
GMT 02:40 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبرناشطون فلسطينيون يحرقون العلمين الأميركي والإسرائيلي في غزة
GMT 03:47 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبرالرئيس عباس يجتمع مع ملك ورئيس وزراء إسبانيا في مدريد
GMT 10:29 2017 الثلاثاء ,26 أيلول / سبتمبررامي الحمد الله يتوجَّه لغزة الأسبوع المقبل لبحث جهود المصالحة
GMT 19:11 2017 الأربعاء ,13 أيلول / سبتمبرمؤتمرون يدعون لتشكيل لوبي فلسطيني ضاغط لإنهاء الانقسام
GMT 14:15 2017 السبت ,10 حزيران / يونيووفد من "حماس" يزور بيروت لبحث مسألة الخلافات العربية
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
أرسل تعليقك