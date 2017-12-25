مفتي سورية يؤكد أن أميركا أشعلت حربًا دينية جديدة في العالم

توجه مفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون إلى الولايات المتحدة الأميركية بالقول "أقول للولايات المتحدة إنها أشعلت حربًا دينية جديدة في العالم".
وأشار المفتي حسون بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، إلى أنه على المسيحيين والمسلمين في العالم أن يقفوا صفًا واحدًا ضد مغتصبي القدس ، مضيفًا "أقول للعالم المسيحي وبابا الفاتيكان أن يرفعوا الصوت ضد قرار ترامب".
ونوه مفتي سورية بموقف البطريرك الماروني في لبنان ، واصفًا إياه بالمشرف حيال القدس، وتابع "الذين لم يظهروا حاليًا من أجل القدس غابوا لأنهم فشلوا في سورية والناس لم تعد تصدقهم".
وأكد مفتي الجمهورية السورية أن طوائف ومذاهب سورية أمة واحدة ، فقد قال المفتي حسون: الرئيس الأسد قال إننا لن نكفر بإسلامنا وعروبتنا ولن نخضع للذين شوهوا الإسلام والعروبة، وأقول للذين طعنوا سورية بظهرها إن الرئيس الأسد رفض طردكم ولم يخضع إلى الضغط الأميركي.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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