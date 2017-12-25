مفتي سورية يؤكد أن أميركا أشعلت حربًا دينية جديدة في العالم

توجه مفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون إلى الولايات المتحدة الأميركية بالقول "أقول للولايات المتحدة إنها أشعلت حربًا دينية جديدة في العالم".

وأشار المفتي حسون بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، إلى أنه على المسيحيين والمسلمين في العالم أن يقفوا صفًا واحدًا ضد مغتصبي القدس ، مضيفًا "أقول للعالم المسيحي وبابا الفاتيكان أن يرفعوا الصوت ضد قرار ترامب".

ونوه مفتي سورية بموقف البطريرك الماروني في لبنان ، واصفًا إياه بالمشرف حيال القدس، وتابع "الذين لم يظهروا حاليًا من أجل القدس غابوا لأنهم فشلوا في سورية والناس لم تعد تصدقهم".

وأكد مفتي الجمهورية السورية أن طوائف ومذاهب سورية أمة واحدة ، فقد قال المفتي حسون: الرئيس الأسد قال إننا لن نكفر بإسلامنا وعروبتنا ولن نخضع للذين شوهوا الإسلام والعروبة، وأقول للذين طعنوا سورية بظهرها إن الرئيس الأسد رفض طردكم ولم يخضع إلى الضغط الأميركي.

