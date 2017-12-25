اتفاق مسلحي النصرة بإخلاء ريف دمشق الغربي والتوجه إلى إدلب

أفادت أنباء أولية عن التوصل لإتفاق مبدئي بإخلاء ريف دمشق الجنوبي الغربي "بيت جن - مزرعة بيت جن - مغر المير" من الوجود المسلح بخروج تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفاءها إلى إدلب.
وبحسب مصادر مطلعة فقد تبدأ اجراءات "بناء ثقة" لهذا الإتفاق منذ اليوم الاثنين 25 ديسمبر/كانون الأول , ولن يكون ثمة وجود لبند يتضمّن تشكيل لجنة أمنية مشتركة كما حدث في إتفاقيات سابقة, وسيكون حمل السلاح محصوراً بالجيش السوري والشرطة.
ويأتي هذا الإتفاق بعد سلسلة من المعارك خاضها الجيش السوري على مدى أربعة أشهر, أفضت لخنق إرهابيي "جبهة النصرة" وحلفاءها في معاقلهم الأساسية "بيت جن ومغر المير" في الريف الجنوبي الغربي لدمشق.
وكان الجيش السوري قد سيطر يوم أمس, على "مزرعة هرقل" و "مزرعة المنبجي", وباتت قرية "مزرعة بيت جن" تحت مرمى نيران الأسلحة الخفيفة لعناصر الجيش.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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