بدأ أكراد سورية تأسيس قوة عسكرية تحت مسمى "جيش شمال سورية"، وهدفها حماية أمن الحدود، وأشار القائد العام إلى أن هذه القوات ستتصدى إلى أي هجوم على مناطقهم، لافتاً إلى أنها تتمتع بالاحترافية والخبرة. واعتبر أنه بعد الآن لن يكون بإمكان تركيا أو سورية أو أي بلد آخر أن يتجاوز على أراضينا بسهولة، وما يسمى بجيش شمال سورية قيد التأسيس حالياً مهمته هي حماية أمن حدود الإقليم الفيدرالي شمال سورية ، كما يسميه الأكراد ويشمل الحسكة وكوباني وتل أبيض ومنبج وعفرين، إضافة إلى الرقة والريف الشمالي لدير الزور.
وأكد القائد العام لهذه القوات أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن يقدم لهم الدعم التقني والأسلحة والتدريب، وأن العمل مع التحالف مستمر كما كان خلال الحرب على داعش، ويتم في معسكرات في الجزيرة وكوباني وعفرين ومنبج والطبقة تدريب الملتحقين بالخدمة العسكرية، أما الضباط فتم تأمينهم من خلال الأكاديمية العسكرية في عامودا، وتؤكد مصادر كردية أن هذه القوات ستجمع الوحدات شمال سورية من قوات سورية الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وقوات الحماية الجوهرية وقوات واجب الدفاع الذاتي وغيرها وستضم عربا وأكرادا وسريانا وشركسا من نساء ورجال والهدف أن يصبح عديدها مئة ألف عنصر.
GMT 03:41 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبرأكراد سورية يصّوتون في انتخابات الإدارة الذاتية رغم الأخطار
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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