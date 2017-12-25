الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ ويسقط في صنعاء

انفجر صاروخ فشلت ميليشيات الحوثي في إطلاقه، وسقط في منطقة مأهولة بالسكان، في العاصمة اليمنية صنعاء، الإثنين. وتكرر خلال الآونة الأخيرة إخفاق الحوثيين في إطلاق الصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية، وسقوطها وانفجارها في الأرضي اليمنية.

وأطلق الحوثيون، خلال الأسابيع الأخيرة، صاروخين استهدفا العاصمة السعودية، الرياض، وجرى التصدي لهما وإسقاطهما دون أن يتسببا في إصابات أو أضرار.