الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ ويسقط في صنعاء

انفجر صاروخ فشلت ميليشيات الحوثي في إطلاقه، وسقط في منطقة مأهولة بالسكان، في العاصمة اليمنية صنعاء، الإثنين. وتكرر خلال الآونة الأخيرة إخفاق الحوثيين في إطلاق الصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية، وسقوطها وانفجارها في الأرضي اليمنية.
وأطلق الحوثيون، خلال الأسابيع الأخيرة، صاروخين استهدفا العاصمة السعودية، الرياض، وجرى التصدي لهما وإسقاطهما دون أن يتسببا في إصابات أو أضرار.
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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