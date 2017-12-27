أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الأربعاء، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 10 مواطنين، وحكمًا بالسجن لـ10 أعوام بحق مواطن آخر، وسحب الجنسية منهم جميعًا، لإدانتهم بعدة تهم، من بينها التطرف وتصنيع وحيازة متفجرات، وذكرت وكالة أنباء البحرين أن 7 من هؤلاء يقبعون حاليًا في السجن، بينما حوكم 4 غيابيًا.

وأضافت الوكالة، أن المحكمة دانتهم بتهم "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة، وجميعها تنفيذًا لأغراض إرهابية".