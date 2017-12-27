أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الأربعاء، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 10 مواطنين، وحكمًا بالسجن لـ10 أعوام بحق مواطن آخر، وسحب الجنسية منهم جميعًا، لإدانتهم بعدة تهم، من بينها التطرف وتصنيع وحيازة متفجرات، وذكرت وكالة أنباء البحرين أن 7 من هؤلاء يقبعون حاليًا في السجن، بينما حوكم 4 غيابيًا.
وأضافت الوكالة، أن المحكمة دانتهم بتهم "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة، وجميعها تنفيذًا لأغراض إرهابية".
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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