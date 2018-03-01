بوتين يعلن اختبار روسيا لأسلحة نووية لا يُمكن اعتراضها

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا اختبرت أسلحة نووية جديدة، بما في ذلك صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، وطائرة غير مأهولة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء، واللذان سيكونان بمأمن من اعتراض العدو، وقال في كلمة ألقاها إلى الأمة الخميس، إن صاروخ كروز الذي يعمل بالطاقة النووية واختبر في الخريف الماضي له نطاق غير محدود وسرعة عالية وقادر على اختراق أي دفاع صاروخي.
وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية الروسية الجارية في سورية تظهر زيادة قدرات بلاده الدفاعية، متابعًا مخاطبًا النواب الروس أن العالم يعرف الآن أسماء كل أسلحتنا الرئيسية بعد عملية سورية، مبينًا أن روسيا طورت سلاحًا جديدًا أسرع من الصوت لا ترصده الأنظمة المضادة للصواريخ.
وأوضح بوتين أن الطائرة غير المأهولة عالية السرعة تحت الماء قادرة على حمل رأس حربي نووي ويمكن أن تستهدف حاملات الطائرات والمرافق الساحلية، مؤكدًا أن روسيا اختبرت أيضًا صاروخًا باليستيًا ثقيلًا جديدًا عابرًا للقارات يدعى "سرمات"، والذي يفوق نطاقه وعدد رؤوسه الحربية النوع السابق من هذه الصواريخ.
GMT 22:11 2018 الإثنين ,26 شباط / فبرايرفلاديمير بوتين يأمر بـ"هُدنة إنسانية" يوميّة في الغوطة الشرقية
GMT 01:58 2018 السبت ,24 شباط / فبرايرمسؤولون يُؤكّدون مقتل 150 مِن "المرتزقة" الروس قرب دير الزور
GMT 18:10 2018 الأربعاء ,14 شباط / فبرايرالملك سلمان يبحث مع بوتين الوضع السوري هاتفيًا
GMT 04:09 2018 الثلاثاء ,13 شباط / فبرايرإدانة فلسطينية لمشروع قانون ضم مستوطنات الضفة الغربية
GMT 07:50 2018 الجمعة ,09 شباط / فبرايرالكرملين يواجه هاجسًا بعزوف المواطنين عن الانتخابات الرئاسية
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك