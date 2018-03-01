بوتين يعلن اختبار روسيا لأسلحة نووية لا يُمكن اعتراضها

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا اختبرت أسلحة نووية جديدة، بما في ذلك صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، وطائرة غير مأهولة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء، واللذان سيكونان بمأمن من اعتراض العدو، وقال في كلمة ألقاها إلى الأمة الخميس، إن صاروخ كروز الذي يعمل بالطاقة النووية واختبر في الخريف الماضي له نطاق غير محدود وسرعة عالية وقادر على اختراق أي دفاع صاروخي.

وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية الروسية الجارية في سورية تظهر زيادة قدرات بلاده الدفاعية، متابعًا مخاطبًا النواب الروس أن العالم يعرف الآن أسماء كل أسلحتنا الرئيسية بعد عملية سورية، مبينًا أن روسيا طورت سلاحًا جديدًا أسرع من الصوت لا ترصده الأنظمة المضادة للصواريخ.

وأوضح بوتين أن الطائرة غير المأهولة عالية السرعة تحت الماء قادرة على حمل رأس حربي نووي ويمكن أن تستهدف حاملات الطائرات والمرافق الساحلية، مؤكدًا أن روسيا اختبرت أيضًا صاروخًا باليستيًا ثقيلًا جديدًا عابرًا للقارات يدعى "سرمات"، والذي يفوق نطاقه وعدد رؤوسه الحربية النوع السابق من هذه الصواريخ.

