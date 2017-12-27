أسرع عملية إغاثية لمركز الملك سلمان في اليمن منذ الانقلاب

يوزع أسرع عملية إغاثية في اليمن منذ الانقلاب، مركزُ الملك سلمان للإغاثةِ والأعمالِ الإنسانية ألفَ سلةٍ غذائية كدُفعةٍ أولى الى مدينةِ موقس في وادي الخير التابع لمديرية بيحان بعد اثنتي عشرة ساعة من اتمام تحريرِها.
ويقول عبدالرحمن الصيعري ، مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن "بعد أن إنجلى غبارُ المعاركِ من بيحان والمناطقِ المجاورةِ لها وَضُحَ حجم الانتهاكاتِ الحوثية في حقِ اليمنيين هناك".
كما يقول الدكتور محمد البيحاني، مدير مستشفى بيحان العام "المواطنون اختصروا معاناتهم مع الميليشيات بهذه الكلمات ويبقى الواقعُ الإنساني في مناطقِ سيطرةِ الانقلابيين بحاجةٍ إلى مواقفَ واضحةٍ من قبل منظماتِ الأمم المتحدة".
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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