إصابة 10 أشخاص في انفجار في مدينة بطرسبرغ

أفاد مصدر من هيئة الطوارئ في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بإصابة 10 أشخاص على الأقل ، جراء انفجار وقع داخل مركز "غيغانت هول" التجاري شمالي المدينة.

وبحسب المصدر فإن 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم، فيما لا يزال 6 آخرون قيد المعاينة من قبل الأطباء.

وأضاف المصدر أن قوة الانفجار تعادل 200 غرام من مادة "TNT" شديدة الانفجار ، ولم يسفر عن نشوب حريق أو يلحق أضرار مادية في المركز التجاري ، ولم تذكر تفاصيل أخرى حول أسباب الانفجار، فيما بدأت السلطات الروسية التحقيق فيه.