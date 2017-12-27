إصابة 10 أشخاص في انفجار في مدينة بطرسبرغ

أفاد مصدر من هيئة الطوارئ في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بإصابة 10 أشخاص على الأقل ، جراء انفجار وقع داخل مركز "غيغانت هول" التجاري شمالي المدينة.
وبحسب المصدر فإن 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم، فيما لا يزال 6 آخرون قيد المعاينة من قبل الأطباء.
وأضاف المصدر أن قوة الانفجار تعادل 200 غرام من مادة "TNT" شديدة الانفجار ، ولم يسفر عن نشوب حريق أو يلحق أضرار مادية في المركز التجاري ، ولم تذكر تفاصيل أخرى حول أسباب الانفجار، فيما بدأت السلطات الروسية التحقيق فيه.
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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