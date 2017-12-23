إيطاليا تدعو إلى سرعة إجراء الانتخابات لحل الأزمة الليبية

أكدت إيطاليا، السبت، أن رؤيتها من أجل التوصل إلى حل للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار، تتمحور حول الوقوف وراء خطة الأمم المتحدة ودعمها للوصول سريعا إلى إجراء الانتخابات.
جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها أنجيلو ألفانو، الذي يزور طرابلس السبت، خلال محادثات أجراها مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في طرابلس، حيث دعا هذا الأخير من جانبه، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف "حازم" من معرقلي الاتفاق السياسي بعد توافقهم بشأنه، وهو ما من شأنه أن يربك المشهد السياسي، على حد تعبيره.
ووفقا لما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، بيّن السراج أن مبادرته بالدعوة، في حزيران/يونيو الماضي، إلى إجراء انتخابات، هي التي "ستنهي الأزمة" في ليبيا، مؤكدا تقدم مرحلة الإعداد لهذه الانتخابات المقررة العام المقبل، حيث بدأ تسجيل أسماء الناخبين، والتجهيز لها، على أن يسبقها إقرار لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور.
وتتفق رؤية إيطاليا بشأن أهمية إجراء الانتخابات للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا مع فرنسا، التي دعت قبل يومين إلى ضرورة التطبيق السريع لخطة الأمم المتحدة التي نصت على حوار وطني وانتخابات في 2018 لإخراج البلاد من الفوضى، وذلك خلال زيارة وزير خارجيتها جان ايف لودريان إلى ليبيا.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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