مقتل 16 شخصًا وإصابة العشرات في تصادم قطارين في مصر

كشف مصدر في هيئة الإسعاف المصرية، أنّ 16 شخصا قتلوا فيما أصيب العشرات في حادث تصادم قطار المناشي بآخر للبضائع حتى الآن، وكشف مدير أمن البحيرة، اللواء علاء عبد الفتاح، أنّ الوفيات نتجت عن انفصال عربتين من قطار الركاب واصطدامهما بقطار بضائع.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الدفع بـ 30 سيارة إسعاف مجهزة لموقع حادث تصادم قطار بضائع بأخر ركاب بمنطقة كوم حماده، في محافظة البحيرة كبيان مبدئي للحادث، وأنه تم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات إيتاي البارود وبدر، فيما تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات المحافظة وهي دمنهور، ووادي النطرون وكفر الدوار لاستقبال أي حالات.
وكشفت مصادر في وزارة النقل، أنّ رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد وزير النقل توجهوا لموقع حادث تصادم قطار ركاب رقم 678، المتوجه من القاهرة إلى إيتاي البارود بقطار بضائع أثناء مروره بمحطة أبو الخاوي في مركز كوم حمادة، وقال المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، أن احتكاك عربتين من قطار الركاب رقم 678 بعد سقوطهما من على شريط السكة الحديد بقطار بضائع وراء حادث قطار ركاب البحيرة، مضيفاً أنه توجّه إلى موقع الحادث لمعاينة الحادث ومعرفة الملابسات الفعلية.
وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن قطار الركاب كان متوقفا بمحطة أبو الخاوي في مركز كوم حمادة وتصادم قطار البضائع بالعربتين اللتان خرجتا عن القضبان، وانفصلت عربتان من قطار ركاب، واصطدمتا بقطار بضائع في البحيرة، ما أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والمصابين.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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