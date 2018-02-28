‏التحالف العربي يرحب بتمديد العقوبات على اليمن

رحب التحالف العربي بقرار مجلس الأمن حول تمديد العقوبات على اليمن، وأعرب العقيد تركي المالكي عن ترحيب التحالف بصدور تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن وبالأدلة المادية فيه عن دعم إيران لمليشيا الحوثي، على حد قوله، وطالب المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم الأربعاء بحماية الآثار التاريخية من عبث مليشيا الحوثي في اليمن، وقال المالكي إن الإرهاب الحوثي في اليمن ينقل الأطفال من المدارس إلى ساحات القتال ، داعياً العائلات اليمنية للحفاظ على دراسة أولادها، وأشار المالكي أن العمليات الهجومية للتحالف مستمرة في عدة محافظة يمنية، على حد وصفه.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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