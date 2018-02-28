‏التحالف العربي يرحب بتمديد العقوبات على اليمن

رحب التحالف العربي بقرار مجلس الأمن حول تمديد العقوبات على اليمن، وأعرب العقيد تركي المالكي عن ترحيب التحالف بصدور تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن وبالأدلة المادية فيه عن دعم إيران لمليشيا الحوثي، على حد قوله، وطالب المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم الأربعاء بحماية الآثار التاريخية من عبث مليشيا الحوثي في اليمن، وقال المالكي إن ‏الإرهاب الحوثي في اليمن ينقل الأطفال من المدارس إلى ساحات القتال ، داعياً العائلات اليمنية للحفاظ على دراسة أولادها، وأشار المالكي أن العمليات الهجومية للتحالف مستمرة في عدة محافظة يمنية، على حد وصفه.