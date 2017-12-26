السودان يوافق على وضع جزيرة سواكن تحت الإدارة التركية

أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن السودان وافق على وضع جزيرة سواكن تحت الإدارة التركية، لفترة لم يتم تحديدها، بغرض إعادة بنائها، وتقع الجزيرة على الساحل الغربي للبحر الأحمر وهي واحدة من أقدم الموانئ في أفريقيا، واستخدمها الحجاج الأفارقة قديمًا لأجل الحج إلى مكة، كما استفاد العثمانيون بدورهم من موقعها الإستراتيجي، ويوجد فيها ميناء يعد بين الأقدم في السودان، وكان يستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية.
وأوضح أردوغان أن بلاده استثمرت 650 مليون دولار في السودان، من بينها 300 مليون دولار على شكل استثمارات مباشرة، وفق ما أوردت صحيفة "حريت" التركية، مبديًا أمله في زيادة استثمارات بلاده في السودان، وقال إنه يطمح لأن تصل إلى مليار دولار على المدى القصير، مضيفًا "حجم التجارة بين تركيا والسودان، بلغ 500 مليون دولار، في 2016، وهذا غير كاف، في الأعوام المقبلة، سيصبح مليار دولار، لكننا نطمح لأن يصل 10 مليارات دولار".
وصدرت تركيا إلى السودان 328 مليون دولار، ما بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، لكن صادرات السودان إلى تركيا لم تتجاوز 78.3 مليون دولار، ودعا أردوغان رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في السودان، وقال إن بلاده واعية بالقدرات الاقتصادية لأفريقيا والسودان، وفق ما نقلت "حرييت ديلي نيوز".
ويقوم الرئيس التركي بجولة أفريقية رفقة عدد من الوزراء، إضافة إلى وفد يضم من مئتي رجل أعمال، وسيغادر أردوغان السودان، الثلاثاء، ليتجه إلى تشاد حيث سيقضي يومًا واحدًا قبل أن يزور تونس.
GMT 04:16 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرفلسطين تشترط عضوية كاملة في الأمم المتحدة قبل أي عملية سياسية
GMT 03:24 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرحزب الأمة يُطالب أردوغان بالاعتذار عن إساءة الدولة العثمانية للسودانيين
GMT 13:02 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرمشادات إلكترونية بين أردوغان ووزير الخارجية الإماراتي
GMT 01:45 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرالجيش التركي يمهّد لشن عملية عسكرية في عفرين
GMT 12:49 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي يحذّر واشنطن ويؤكد أنّ القدس خط أحمر للمسلمين
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
أرسل تعليقك