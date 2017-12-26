السودان يوافق على وضع جزيرة سواكن تحت الإدارة التركية

أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن السودان وافق على وضع جزيرة سواكن تحت الإدارة التركية، لفترة لم يتم تحديدها، بغرض إعادة بنائها، وتقع الجزيرة على الساحل الغربي للبحر الأحمر وهي واحدة من أقدم الموانئ في أفريقيا، واستخدمها الحجاج الأفارقة قديمًا لأجل الحج إلى مكة، كما استفاد العثمانيون بدورهم من موقعها الإستراتيجي، ويوجد فيها ميناء يعد بين الأقدم في السودان، وكان يستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية.

وأوضح أردوغان أن بلاده استثمرت 650 مليون دولار في السودان، من بينها 300 مليون دولار على شكل استثمارات مباشرة، وفق ما أوردت صحيفة "حريت" التركية، مبديًا أمله في زيادة استثمارات بلاده في السودان، وقال إنه يطمح لأن تصل إلى مليار دولار على المدى القصير، مضيفًا "حجم التجارة بين تركيا والسودان، بلغ 500 مليون دولار، في 2016، وهذا غير كاف، في الأعوام المقبلة، سيصبح مليار دولار، لكننا نطمح لأن يصل 10 مليارات دولار".

وصدرت تركيا إلى السودان 328 مليون دولار، ما بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، لكن صادرات السودان إلى تركيا لم تتجاوز 78.3 مليون دولار، ودعا أردوغان رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في السودان، وقال إن بلاده واعية بالقدرات الاقتصادية لأفريقيا والسودان، وفق ما نقلت "حرييت ديلي نيوز".

ويقوم الرئيس التركي بجولة أفريقية رفقة عدد من الوزراء، إضافة إلى وفد يضم من مئتي رجل أعمال، وسيغادر أردوغان السودان، الثلاثاء، ليتجه إلى تشاد حيث سيقضي يومًا واحدًا قبل أن يزور تونس.