اغتيال شخص وإصابة آخر برصاص مجهولين في عدن

قُتل شخص وجُرح آخر في إطلاق نار شنّه مسلحون مجهولون عليهما في مديرية دار سعد في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولون يستقلون سيارة أجرة (تاكسي) أطلقوا النار على المواطنين محمود الرمادي ورامي شنب بالقرب من جولة الكراع بمديرية دار سعد في مدينة عدن جنوب اليمن، ولاذوا بالفرار، موضحين أن المواطن الأول توفي على الفور، في حين تم إسعاف الثاني والذي نٌقل إلى هيئة أطباء بلا حدود لتلقي العلاج.
وتعيش العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، حالة من الانفلات الأمني والاغتيالات والتصفيات للعديد من الشخصيات الدينية والعسكرية والسياسية وبعض المواطنين، وسط صمت وتقاعس الأجهزة الأمنية في المحافظة.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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