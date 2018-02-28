اغتيال شخص وإصابة آخر برصاص مجهولين في عدن

قُتل شخص وجُرح آخر في إطلاق نار شنّه مسلحون مجهولون عليهما في مديرية دار سعد في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولون يستقلون سيارة أجرة (تاكسي) أطلقوا النار على المواطنين محمود الرمادي ورامي شنب بالقرب من جولة الكراع بمديرية دار سعد في مدينة عدن جنوب اليمن، ولاذوا بالفرار، موضحين أن المواطن الأول توفي على الفور، في حين تم إسعاف الثاني والذي نٌقل إلى هيئة أطباء بلا حدود لتلقي العلاج.

وتعيش العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، حالة من الانفلات الأمني والاغتيالات والتصفيات للعديد من الشخصيات الدينية والعسكرية والسياسية وبعض المواطنين، وسط صمت وتقاعس الأجهزة الأمنية في المحافظة.