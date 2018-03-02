ولي العهد السعودي يزور مصر في أول جولة خارجية له

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيزور القاهرة في أول زيارة خارجية له منذ أصبح وليا للعهد العام الماضي، مضيفة أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث أوجه العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن تعزيز علاقات الأخوّة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت المصادر إلى أن ولي العهد السعودي سيحضر لقاء يجمع رجال الأعمال المصريين والسعوديين في القاهرة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاستثمارية، حيث تأتي الزيارة خلال الأيام المقبلة قبل أن يسافر الأمير محمد إلى لندن في السابع من مارس/آذار الجاري وإلى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل.
وشهدت العلاقات المصرية السعودية تحسنًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار، وفق تصريحات لوزير الصناعة المصري طارق قابيل، علمًا أن الرئيس المصري كان قد أجرى زيارة العام الماضي إلى المملكة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والتنسيق في كافة الملفات الإقليمية المشتركة.
وكان الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع بن سلمان الثلاثاء الماضي، لبحث أنشطة إيران المُزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التأكيد على أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي في تخفيف حدة التهديدات الإقليمية، حسب البيت الأبيض، فيما كانت وسائل إعلام أميركية قالت الشهر الجاري إن ترامب يعتزم عقد اجتماعات منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر، في مسعى لوضع حد للأزمة الخليجية المستمرة منذ أشهر عدة.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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