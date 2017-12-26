بريطانيا تراقب سفينة روسية مرت قرب مياهها الإقليمية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة بريطانية رافقت سفينة روسية، لدى مرورها قرب المياه الإقليمية البريطانية، خلال عيد الميلاد، مبينة أن الأنشطة البحرية الروسية تزايدت قرب بريطانيا في فترة العطلة. وانطلقت الفرقاطة "إتش إم إس سانت ألبانز"، في 23 كانون الأول / ديسمبر، لتعقب السفينة الحربية الروسية "الأميرال جورشكوف"، لدى مرورها في بحر الشمال. وراقبت السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية السفينة الروسية، خلال عيد الميلاد، وستعود لترسو في بورتسموث.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، في بيان بعد الواقعة، الثلاثاء: "لن نتردد في الدفاع عن مياهنا، ولن نتساهل مع أي شكل من أشكال العدوان". وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا. وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارة لروسيا الأسبوع الماضي، إن هناك أدلة كثيرة على تدخل موسكو في انتخابات أجريت في دول أخرى، فيما قال نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إنه لا يوجد دليل على ادعاء جونسون.