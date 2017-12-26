بريطانيا تراقب سفينة روسية مرت قرب مياهها الإقليمية

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة بريطانية رافقت سفينة روسية، لدى مرورها قرب المياه الإقليمية البريطانية، خلال عيد الميلاد، مبينة أن الأنشطة البحرية الروسية تزايدت قرب بريطانيا في فترة العطلة. وانطلقت الفرقاطة "إتش إم إس سانت ألبانز"، في 23 كانون الأول / ديسمبر، لتعقب السفينة الحربية الروسية "الأميرال جورشكوف"، لدى مرورها في بحر الشمال. وراقبت السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية السفينة الروسية، خلال عيد الميلاد، وستعود لترسو في بورتسموث.
وقال وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، في بيان بعد الواقعة، الثلاثاء: "لن نتردد في الدفاع عن مياهنا، ولن نتساهل مع أي شكل من أشكال العدوان". وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا. وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارة لروسيا الأسبوع الماضي، إن هناك أدلة كثيرة على تدخل موسكو في انتخابات أجريت في دول أخرى، فيما قال نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إنه لا يوجد دليل على ادعاء جونسون.
GMT 08:10 2016 الأربعاء ,27 إبريل / نيسانالكويت تنوي إقامة قاعدتين عسكريتين إحداها لصواريخ "باتريوت"
GMT 07:30 2016 الأربعاء ,16 آذار/ مارسوزارة الدفاع البريطانيَّة لا تنوي حالياً إرسال قوَّاتها الى ليبيا
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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