أفيد بسقوط عدد من الجرحى في انفجار في "سوبر ماركت" بمدينة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا، الأربعاء، وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن معلومات رسمية أن الانفجار نتج عن "عبوة ناسفة مصنّعة محليًا".



وقالت الشرطة، في بيان مقتضب، إن "انفجارًا وقع الساعة السادسة والنصف مساء (15:30 ت غ) في سوبر ماركت على جادة كوندراتيف في سان بطرسبورغ. هناك عدد من الجرحى وفقًا لتقارير أولية"، فيما نقلت وكالات الأنباء عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بترينكو أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى فتح تحقيق في "محاولة قتل". من جهتها، أعلنت وكالة "تاس" للأنباء إرسال فريق من المحققين إلى سان بطرسبورغ، بحسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية من موسكو.