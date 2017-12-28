أفيد بسقوط عدد من الجرحى في انفجار في "سوبر ماركت" بمدينة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا، الأربعاء، وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن معلومات رسمية أن الانفجار نتج عن "عبوة ناسفة مصنّعة محليًا".
وقالت الشرطة، في بيان مقتضب، إن "انفجارًا وقع الساعة السادسة والنصف مساء (15:30 ت غ) في سوبر ماركت على جادة كوندراتيف في سان بطرسبورغ. هناك عدد من الجرحى وفقًا لتقارير أولية"، فيما نقلت وكالات الأنباء عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بترينكو أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى فتح تحقيق في "محاولة قتل". من جهتها، أعلنت وكالة "تاس" للأنباء إرسال فريق من المحققين إلى سان بطرسبورغ، بحسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية من موسكو.
GMT 07:49 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسانجماعة تدّعي تنفيذ هجوم سان بطرسبرغ بتوجيه من الظواهري
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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