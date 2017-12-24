نجيب غلاب ينتقد أداء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

يعتبر الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب تركيبة، ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي "لا تمثل الجنوب كله رغم تنوعها لوجود انقسام أصلا بينهم"، لكنه يرى في المقابل أن ميزة تركيبة المجلس الأولى أنه "يدعم التحالف العربي، والتحالف العربي بدوره أحد المبادئ الحاكمة له وحدة وسيادة الأراضي اليمنية، وبالتالي، فإن ما يحدث من أنشطة سياسية من قبل المجلس، تعد مناورات سياسية ضاغطة على الأطراف المنافسة لها من مؤيدي الشرعية".
وجاء تعليق الباحث السياسي، في أعقاب إعلان المجلس أمس اختيار رئيس ونائب للجمعية الوطنية العمومية (برلمان يضم المحافظات الجنوبية)، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر لم تسمه أن "المجلس أعلن اختيار اللواء أحمد بن بريك، محافظ محافظة حضرموت السابق (كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة) رئيسا للجمعية الوطنية العمومية، مع اختيار الناشط الجنوبي أنيس نعمان، نائبا لرئيس الجمعية".
ويقول غلاب: "من وجهة نظري بصفتي مراقبا، فإن إعادة بناء الشرعية لا بد أن تسير باتجاهين، احتواء واستيعاب انتفاضة الثاني من ديسمبر (كانون الأول) في صنعاء، وأيضا الكتلة التي يمثلها المجلس الانتقالي، فالمعركة الكبرى التي يعيشها اليمن تقتضي توحيد الصف والتكتل وفق العقائد الوطنية الملتزمة بالمشروع العربي المعتدل، الذي تقوده المملكة العربية السعودية"، مضيفا: "من متابعتي فإن المجلس الانتقالي لديه من العقلانية بحكم تركيبته ما يكفي لفهم المرحلة وأهدافها، وربما محاولة محاصرته واستبعاده على الأقل من ناحية سياسية يدفعه باتجاه ممارسة الضغوط التي قد تبدو للكثير أنها فوضوية ومتعاكسة مع طبيعة المعركة إلا أن الدفاع عن المصالح المستقبلية تجعلنا نتفهم التقنيات السياسية التي اتبعها المجلس".
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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