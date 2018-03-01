ولي العهد السعودي يستعد لإجراء زيارة رسمية إلى القاهرة الأحد

كشفت مصادر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيبدأ زيارة رسمية إلى القاهرة الأحد المقبل. وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يلتقس الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولى العهد السعودي، لبحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.