أكد وزير الدفاع الأفغاني، الفريق طارق شاه بهرمي، أنّ بلاده لم تكن تتوقع أن يحقق المكتب السياسي لـ"طالبان" في الدوحة أي نجاحات، أو أي شيء مفيد للحكومة والشعب الأفغاني، مشيرًا إلى أنّ "من يريد إطالة الأمد في القضية، وإضاعة الوقت، فلن نلتفت إليه"

وكشف الفريق بهرمي أنه تلقى دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران، مؤكداً أنه لن يزور العاصمة الإيرانية إلا إذا طلب منه الرئيس أشرف غني ذلك، وأفصح أيضاً أن أجهزة الاستخبارات الأفغانية تحقق حالياً في معلومات تشير إلى أن إيران تقوم بدعم مقاتلي «طالبان» في ولاية فرح الحدودية مع إيران، وتجمع الأدلة والإثباتات في هذا الشأن، وعن العلاقات العسكرية بين الجيشين الأفغاني والباكستاني، قال بهرمي "نحن في أفغانستان، مستعدون لمد الأيادي ومصافحة كل من يريد محاربة الإرهاب والتطرف، في الدول المجاورة، إلا أننا لم نجد منهم أي ترحيب، إذا تقدم الأشقاء في باكستان خطوة إيجابية تجاهنا، فنحن سنتقدم تجاههم خطوتين"