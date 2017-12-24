أكد وزير الدفاع الأفغاني، الفريق طارق شاه بهرمي، أنّ بلاده لم تكن تتوقع أن يحقق المكتب السياسي لـ"طالبان" في الدوحة أي نجاحات، أو أي شيء مفيد للحكومة والشعب الأفغاني، مشيرًا إلى أنّ "من يريد إطالة الأمد في القضية، وإضاعة الوقت، فلن نلتفت إليه"
وكشف الفريق بهرمي أنه تلقى دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران، مؤكداً أنه لن يزور العاصمة الإيرانية إلا إذا طلب منه الرئيس أشرف غني ذلك، وأفصح أيضاً أن أجهزة الاستخبارات الأفغانية تحقق حالياً في معلومات تشير إلى أن إيران تقوم بدعم مقاتلي «طالبان» في ولاية فرح الحدودية مع إيران، وتجمع الأدلة والإثباتات في هذا الشأن، وعن العلاقات العسكرية بين الجيشين الأفغاني والباكستاني، قال بهرمي "نحن في أفغانستان، مستعدون لمد الأيادي ومصافحة كل من يريد محاربة الإرهاب والتطرف، في الدول المجاورة، إلا أننا لم نجد منهم أي ترحيب، إذا تقدم الأشقاء في باكستان خطوة إيجابية تجاهنا، فنحن سنتقدم تجاههم خطوتين"
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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