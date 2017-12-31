طارق لطفي يكشف سر نجاح بين عالمين بين المشاهدين
آخر تحديث GMT08:57:52
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » الحوارات الفنية

أوضح لـ"العرب اليوم" أنه سيجسد شخصية البلتاجي

طارق لطفي يكشف سر نجاح "بين عالمين" بين المشاهدين

العرب اليوم -

العرب اليوم - طارق لطفي يكشف سر نجاح "بين عالمين" بين المشاهدين

الفنان طارق لطفي
القاهرة - شيماء مكاوي

كشف الفنان طارق لطفي عن سعادته بنجاح مسلسل "بين عالمين"، واستعداده للعديد من الأعمال الفنية الجديدة على الصعيد الدرامي والسينمائي.

 وقال لطفي في حديث خاص لـ"العرب اليوم": "مسلسل "بين عالمين" حالة فنية فريدة من نوعها يعتمد على تقنية "الفلاش باك" وأحداثه مشوقه كثيرا، يجسد بشكل حقيقي الصراع بين المال والسلطة، لذا أنجذب إليه الجمهور من الحلقة الأولى، وعلى الرغم من أنني حزنت في البداية لتأجيل عرضه في شهر رمضان، إلا أنني سعيد جدا بعرضه الآن خارج الموسم الرمضاني وأعتقد إن هذا التوقيت الأنسب له، حيث حقق نسب مشاهده عالية"، وأضاف:"الذي جذبني لشخصية (مروان) التي قدمتها في العمل أنها تعتمد على الانفعالات والأداء التمثيلي بشكل كبير، وتمر الشخصية بالعديد من التطورات لذا وجدتها تحديا كبيرا لكي أقدم للمشاهد تلك الشخصية التي ستمثل له الحيرة حتى تنكشف تفاصيلها كاملة في الحلقة الأخيرة من العمل، وبالفعل أخذت وقتا في التحضير لتلك الدور والحمد لله وفقت في تقديمه بشكل ناجح للمشاهد" .
طارق لطفي يكشف سر نجاح بين عالمين بين المشاهدين

وأبدى طارق سعادته بالتعاون مع المخرج أحمد مدحت وأوضح قائلا :" المخرج أحمد مدحت مخرج بارع، كما أنه يهتم كثيرا بأدق التفاصيل في العمل، مما جعله يظهر بشكل لائق وناجح للمشاهدين.

وحول مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "الثمن"، الذي سيشارك به في المارثون الرمضاني المقبل تحدث وقال : "سنبدأ التصوير مع بداية العام الجديد، وهو عمل فني مختلف تماما عمل قدمته، وفكرته جديدة، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإنتاج شركة "سنيرج"ي للمنتج تامر مرسي، وهو عمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويقية والحركة، ولا يمكن تصنيفه في إطار معين، ولكنه سيكون مفاجأة للمشاهدين في شهر رمضان".
طارق لطفي يكشف سر نجاح بين عالمين بين المشاهدين

وإلي ذلك، تحدث طارق عن مشاركته في بطولة الفيلم السينمائي "سري للغاية" للكاتب وحيد حامد، وقال : "هذا العمل السينمائي الضخم هام جدا، وسيحدث نقلة كبيرة في تاريخ السينما المصرية، لأنه يرصد مجموعة من الأحداث التاريخية الهامة التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، وفي هذا العمل أقوم بدور أحد قادات جماعة الإخوان الإرهابية ، وهو محمد البلتاجي، والعمل من إخراج محمد سامي، ومن المقرر طرحه في السينما قريبا.

وأشار إلى أحدث أعماله السينمائية التي تعاقد عليها مؤخرا، و قال : أشارك في فيلم سينمائي جديد يحمل أسم " 122" وهو يعتمد على عنصر الإثارة والتشويق، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف عرابي، لافتا في الوقت ذاته أكد أنه يفضل دائما الأدوار الصعبة، التي بها العديد من إظهار المهارات التمثيلية.

أما عن كيفية اختيار أدواره أوضح قائلا " لا يشغلني حجم الدور ومساحته بالقدر ما يهمني أهمية هذا الدور وتأثيره على المشاهدين، ومستعد للمشاركة في أي عمل بشرط أن يضيف هذا العمل لمشواري الفني .

الحوارات الفنية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

طارق لطفي يكشف سر نجاح بين عالمين بين المشاهدين طارق لطفي يكشف سر نجاح بين عالمين بين المشاهدين



أخبار ذات صلة

GMT 00:45 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

طارق لطفي يؤكد أن نجاح مسلسل "بين عالمين" فاق توقعاته
العرب اليوم - طارق لطفي يؤكد أن نجاح مسلسل "بين عالمين" فاق توقعاته

GMT 00:36 2017 السبت ,02 أيلول / سبتمبر

طارق لطفي يُعلن سبب تأجيل مسلسله لبعد السباق الرمضاني
العرب اليوم - طارق لطفي يُعلن سبب تأجيل مسلسله لبعد السباق الرمضاني

GMT 03:47 2017 الخميس ,19 كانون الثاني / يناير

هنا شيحة تكشف عن أعمالها الفنية استعدادًا للشهر الكريم
العرب اليوم - هنا شيحة تكشف عن أعمالها الفنية استعدادًا للشهر الكريم

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

طارق لطفي يكشف سر نجاح بين عالمين بين المشاهدين طارق لطفي يكشف سر نجاح بين عالمين بين المشاهدين



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال تناولها الغداء مع صديقها في كاليفورنيا

جينيفر لوبيز تبدو أنيقة في بلوفر مخطط وسروال جينز

كاليفورنيا - رولا عيسى

ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:30 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

حمالات الصدر أبرز مشاكل السيدات في موسم الأعياد
العرب اليوم - حمالات الصدر أبرز مشاكل السيدات في موسم الأعياد

GMT 06:45 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

قرية "ألباخ" في النمسا لعشاق التزلج في الأماكن الهادئة
العرب اليوم - قرية "ألباخ" في النمسا لعشاق التزلج في الأماكن الهادئة

GMT 08:47 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

أفران نبيذ تحولت إلى منازل تنافس على جائزة "ريبا"
العرب اليوم - أفران نبيذ تحولت إلى منازل تنافس على جائزة "ريبا"

GMT 04:52 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

بوتين يدعو ترامب إلى "التعاون العملي" بين البلدين
العرب اليوم - بوتين يدعو ترامب إلى "التعاون العملي" بين البلدين

GMT 02:37 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

الإعلامية عبير أبو طوق تطالب بتوفير برامج تدريبية للصحافيين
العرب اليوم - الإعلامية عبير أبو طوق تطالب بتوفير برامج تدريبية للصحافيين

GMT 06:08 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

5 أشخاص سيؤثرون على الملابس في عام 2018
العرب اليوم - 5 أشخاص سيؤثرون على الملابس في عام 2018

GMT 04:22 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

"كوكو بريف" في المالديف للاستمتاع بمنتجع هادئ ومميّز
العرب اليوم - "كوكو بريف" في المالديف للاستمتاع بمنتجع هادئ ومميّز

GMT 07:01 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

"بانتون" تعتبر البنفسجي الداكن لون عام 2018
العرب اليوم - "بانتون" تعتبر البنفسجي الداكن لون عام 2018

GMT 04:41 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يُلمّح إلى إمكانية إعادة فتح التحقيقات مع هيلاري كلينتون
العرب اليوم - ترامب يُلمّح إلى إمكانية إعادة فتح التحقيقات مع هيلاري كلينتون

GMT 01:06 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

منى أبو الغيط تؤكد أن "إحنا التلاتة" تطوير لبرامج المنوعات
العرب اليوم - منى أبو الغيط تؤكد أن "إحنا التلاتة" تطوير لبرامج المنوعات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف

GMT 00:33 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
العرب اليوم - الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab