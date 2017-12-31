كشف الفنان طارق لطفي عن سعادته بنجاح مسلسل "بين عالمين"، واستعداده للعديد من الأعمال الفنية الجديدة على الصعيد الدرامي والسينمائي.

وقال لطفي في حديث خاص لـ"العرب اليوم": "مسلسل "بين عالمين" حالة فنية فريدة من نوعها يعتمد على تقنية "الفلاش باك" وأحداثه مشوقه كثيرا، يجسد بشكل حقيقي الصراع بين المال والسلطة، لذا أنجذب إليه الجمهور من الحلقة الأولى، وعلى الرغم من أنني حزنت في البداية لتأجيل عرضه في شهر رمضان، إلا أنني سعيد جدا بعرضه الآن خارج الموسم الرمضاني وأعتقد إن هذا التوقيت الأنسب له، حيث حقق نسب مشاهده عالية"، وأضاف:"الذي جذبني لشخصية (مروان) التي قدمتها في العمل أنها تعتمد على الانفعالات والأداء التمثيلي بشكل كبير، وتمر الشخصية بالعديد من التطورات لذا وجدتها تحديا كبيرا لكي أقدم للمشاهد تلك الشخصية التي ستمثل له الحيرة حتى تنكشف تفاصيلها كاملة في الحلقة الأخيرة من العمل، وبالفعل أخذت وقتا في التحضير لتلك الدور والحمد لله وفقت في تقديمه بشكل ناجح للمشاهد" .



وأبدى طارق سعادته بالتعاون مع المخرج أحمد مدحت وأوضح قائلا :" المخرج أحمد مدحت مخرج بارع، كما أنه يهتم كثيرا بأدق التفاصيل في العمل، مما جعله يظهر بشكل لائق وناجح للمشاهدين.

وحول مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "الثمن"، الذي سيشارك به في المارثون الرمضاني المقبل تحدث وقال : "سنبدأ التصوير مع بداية العام الجديد، وهو عمل فني مختلف تماما عمل قدمته، وفكرته جديدة، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإنتاج شركة "سنيرج"ي للمنتج تامر مرسي، وهو عمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويقية والحركة، ولا يمكن تصنيفه في إطار معين، ولكنه سيكون مفاجأة للمشاهدين في شهر رمضان".



وإلي ذلك، تحدث طارق عن مشاركته في بطولة الفيلم السينمائي "سري للغاية" للكاتب وحيد حامد، وقال : "هذا العمل السينمائي الضخم هام جدا، وسيحدث نقلة كبيرة في تاريخ السينما المصرية، لأنه يرصد مجموعة من الأحداث التاريخية الهامة التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، وفي هذا العمل أقوم بدور أحد قادات جماعة الإخوان الإرهابية ، وهو محمد البلتاجي، والعمل من إخراج محمد سامي، ومن المقرر طرحه في السينما قريبا.

وأشار إلى أحدث أعماله السينمائية التي تعاقد عليها مؤخرا، و قال : أشارك في فيلم سينمائي جديد يحمل أسم " 122" وهو يعتمد على عنصر الإثارة والتشويق، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف عرابي، لافتا في الوقت ذاته أكد أنه يفضل دائما الأدوار الصعبة، التي بها العديد من إظهار المهارات التمثيلية.

أما عن كيفية اختيار أدواره أوضح قائلا " لا يشغلني حجم الدور ومساحته بالقدر ما يهمني أهمية هذا الدور وتأثيره على المشاهدين، ومستعد للمشاركة في أي عمل بشرط أن يضيف هذا العمل لمشواري الفني .